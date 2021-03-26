Москва, , 14:02 — REGNUM Цены на нефть с 24 марта резко мечутся из стороны в сторону. На колебания цены повлияла драматическая ситуация в Суэцком канале, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, если 24 марта цена сорта Brent взлетела почти на 6% после обвала, произошедшего накануне, то 25 марта она уже снизилась на 3,63%, а сегодня, 26 марта, с утра снова идёт в рост, повысившись более чем на 2%.

Шедший под флагом Панамы, но принадлежащий японскому владельцу контейнеровоз Ever Given сел на мель и получил повреждения, при этом полностью заблокировав навигацию по каналу.

В результате в Суэцком канале образовалось «пробка» из танкеров, перевозящих нефть, и других грузовых судов, а буксировочная техника, которую власти Египта, владеющего Суэцким каналом, отправили на помощь пострадавшему судну, пока не справляется.

Эксперты теряются в догадках, как много времени понадобится, чтобы отбуксировать из канала севший на мель огромный, да ещё и повреждённый, контейнеровоз, называя сроки от нескольких дней до полутора, а то и двух, месяцев.

Несмотря на то, что блокировка Суэцкого канала повлияла на поставки нефти, цены на чёрное золото уже несколько дней реагируют на ситуацию весьма неоднозначно, сменяя бурный рост сильным падением и наоборот.

Данное чрезвычайное происшествие способно повлиять, скорее, на сроки поставок нефти её потребителям, а не на цену, так как все понимают, что рано или поздно канал будет разблокирован.

Кроме того, на время проводимых работ в Суэцком канале возможно использование альтернативных транспортных маршрутов, включая Северный морской путь.

Да и локдауны в Европе оказывают сейчас большее влияние на нефтяной рынок, чем это чрезвычайное происшествие, поскольку рынок опасается за сроки восстановления мирового спроса на нефть.

Интересно, что в России, хотя некоторые нефтяные компании понесут убытки (в «пробке» в Суэцком канале находятся танкеры, перевозящие российскую нефть общей стоимостью в $160 млн), выиграть может Газпром.

Ведь через Суэцкий канал перекрыты поставки в Европу не только ближневосточной нефти, но и СПГ из таких стран, как Египет и Катар. Таким образом, Европа может начать закупать дополнительные объёмы газа у Газпрома.

И эта ситуация — ещё один аргумент в пользу преимущества трубопроводного газа (и особенно российского трубопроводного газа) перед СПГ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заблокировшего Суэцкий канал, задерживаются танкеры с нефтью на сумму около $400 млн.

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