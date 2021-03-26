Калуга, , 15:41 — REGNUM В Калужской области завершается этап сбора форм федеральных статистических наблюдений в рамках экономической переписи малого бизнеса на бумажном носителе и в электронном виде. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Респондентам необходимо заполнить анкеты с вопросами, касающимися их хозяйственной деятельности в 2020 году. Наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводится один раз в пять лет. Это связано с необходимостью снижения отчетной нагрузки на бизнес и закреплено федеральным законом. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Целью проведения сплошного наблюдения является получение характеристики экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи по итогам 2020 года, сравнения полученных показателей с данными переписи за 2015 год будут выработаны системные меры по развитию малого и среднего бизнеса, включая программы поддержки. Особенно это значимо после преодоления последствий кризисных явлений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В Калужской области 26,7% объема валового регионального продукта (обобщающий показатель, характеризующий масштабы и темпы экономического развития региона) формируется малым бизнесом. В регионе более 70 тысяч работников занято на малых и микропредприятиях, из них четверть занята в обрабатывающих производствах, приблизительно пятая часть — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, более 10% — в строительстве.

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