Смоленск, , 14:01 — REGNUM Бывший начальник департамента Смоленской области по культуре, занимавший также пост директора АНО «Парк культуры и отдыха Соловьиная роща» в Смоленске, признан судом виновным в причинении имущественного вреда, об этом сообщили 26 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как было установлено в суде, фигурант уголовного дела, занимая пост директора парка, в 2016—2017 годах организовал продажу здания площадью 1439,7 кв. м на проспекте Строителей, которое принадлежало АНО «Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща», без одобрения Правления организации по заведомо заниженной цене. Для организации продажи директор оформил решение внеочередного собрания правления организации, в которое внес ложные сведения об одобрении сделки купли-продажи здания. В итоге здание было продано по цене в 4,6 млн рублей при фактической стоимости здания — 7,5 млн рублей.

«В результате действий подсудимого АНО «Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» был причинен особо крупный имущественный ущерб в размере 2,9 млн рублей», — уточнили в СК.

Сам фигурант дела полностью признал свою вину. Суд назначил бывшему начальнику департамента Смоленской области по культуре наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.