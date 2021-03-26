Пекин, , 14:05 — REGNUM Страны Североатлантического альянса (НАТО) имеют «кровавый долг» перед Китаем, который появился в результате бомбежек НАТО Югославии, когда там погибли три китайских журналиста. Об этом 26 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Как напомнила Чуньин, в 1999 году власти США, «пренебрегая международными правовыми нормами», начали бомбардировки Югославии.

«Погибло много людей, среди них — три китайских журналиста», — сказала она.

При этом официальный представитель китайского МИД отметила, что в настоящее время НАТО выступает против Китая и считает страны одним из вызовов для альянса.

«Мы хотели бы напомнить альянсу о его кровавом долге перед китайским народом», — подчеркнула Чуньин.

Также она отметила, что мертвых вернуть невозможно, однако для живых погибшие в то время «должны стать напоминанием и поводом для раздумий».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен подпадать под соглашение по контролю над ядерным вооружением.