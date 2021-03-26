Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» в ходе переговоров с лидерами оппозиции, которые проходили в Тбилиси при участии представителя Евросовета Кристиана Даниэльсона, вели себя так, что с ними нельзя было договориться. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 25 марта заявил лидер оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

По словам политика, такую оценку дали представителям «Мечты» иностранные участники переговоров, которые выступали в качестве медиаторов.

«Сами медиаторы в непосредственной беседе говорили, что «Грузинская мечта» вела себя настолько деструктивно, что с ними невозможно было договориться по какому-либо вопросу», — сказал Вашадзе.

Он также выразил надежду, что во втором раунде переговоров с участием Даниэльсона, которые должны состояться на следующей неделе, у медиаторов будет более жёсткий подход к представителям правящей партии.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол ЕС: переговоры властей Грузии и оппозиции «разочаровали» Брюссель