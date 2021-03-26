Москва, , 13:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил открытость к диалогу президента РФ Владимира Путина и указал на проблемы с диалогом между главами фракций и губернаторов.

«Такие встречи необходимы и на региональном уровне. Руководители фракций удивляются: президент, несмотря на свою занятость, регулярно отвечает на наши звонки, ведет диалог, а некоторые главы регионов не могут найти на это время», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Важно, что встречи президента с руководителями фракций носят регулярный характер, вне зависимости от того, очно они проходят или в формате ВКС, каждый раз обсуждаются вопросы, которые касаются решения конкретных проблем, отметил он.

«Благодаря обсуждению этих тем с президентом и его поддержке мы, как правило, выходим на принятие законов, которых ждут люди», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству и Госдуме по итогам встречи с лидерами думских фракций. В частности, российский лидер не только поддержал, но и рекомендовал ускорить принятие законопроектов о защите граждан от списания за долги средств, составляющих их минимальный доход, и о развитии электронных форм предоставления услуг в сфере занятости.

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