Пенза, , 14:07 — REGNUM В Пензенской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 26 марта, прошли 43 906 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Полностью закончили вакцинацию более 36,2 тыс. жителей. Всего с момента старта прививочной кампании от COVID-19 в Пензенскую область поступило 52 332 дозы вакцины, очередная партия пополнила общее количество на 6,4 тыс. доз.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 26 марта число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 41 505 человек. Всего выздоровел 38 131 пациент, скончались от последствий заражения коронавирусом 512 пациентов.

Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 103 носителя коронавируса

Читайте также: В Пензенской области не хватает вакцины от COVID-19