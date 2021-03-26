26 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Парламент Северной Осетии принял закон о праве родителей давать своим детям осетинские фамилии. Депутаты посчитали, что таким образом будут сохраняться национально-культурные традиций. Со своевременностью принятия документа согласились не все комментаторы в соцсетях.

Ольга Карпова, , 15:25 — REGNUM В Северной Осетии приняли закон о праве родителей давать своим детям осетинские фамилии. Документ был утвержден 25 марта на 45-м заседании парламента республики. Инициатором законопроекта стал депутат Эльбрус Бокоев. По его словам, документ «уточняет правила сохранения осетинских фамильных имен, являющихся частью культурного наследия народа».

Алания Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил председатель комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев, родители могут присваивать детям фамилии с учетом национально-культурных традиций.

Насколько актуальным и своевременным стал принятый закон, можно судить по отзывам граждан в социальных сетях.

«Заживём теперь! А говорят, что депутатам нечем заниматься!— иронизирует один из подписчиков страницы chp. ossetia в Instagram.

«А что это поменяет? Уровень развития, уровень жизни? Или, может, здоровье так лучше станет? В чем подвох? На осетинском языке мы и так по-осетински пишем фамилии», — сомневается в пользе закона еще один житель региона.

«Что за бред? Всегда можно было придумать себе любое имя и фамилию хоть Пипетка Клизмович», — возмущен другой пользователь соцсети.

«Как у итальянцев: дукати, мазератти!» — посмеялся еще один подписчик.

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Для сведения, фамилия главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, согласно новому закону, будет звучать как Битартæ, так как осетинские фамилии образуются путем прибавления аффикса ―т и окончания æ.

Однако многие не разделили иронии и сарказма ряда комментаторов нового закона о фамилиях. В частности, читатели страницы в Instagram предрекли детям с измененной фамилией проблемы в будущем, в том числе при доказательствах их родства с родителями.

«Дебилизм с последствием. Бомбу с часовым механизмом заложили. Потом этим детям придется в судах доказывать родство с родителями. Может в Осетии и прокатит, но в России нет. Тут в отчестве мне одну букву ошиблись. Месяца три исправлял», — заявил один из знатоков ситуации.

«А зачем нам осетинские фамилии, если наши дети не знают свой родной язык и не разговаривают по-осетински?» — усомнился в пользе принятого закона один из жителей республики.

«Вот просто замечательный закон! Главное — осетинская фамилия, а то, что с каждым годом все меньше людей говорит на родном языке, это не проблема… Лучше бы издали закон об обязательном изучении осетинского языка и закон, обязывающий руководство знать государственные языки республики, которыми, согласно конституции РСО-Алании, являются русский и осетинский», — считает еще один комментатор.

«Главное, чтобы с такими фамилиями давали достойное осетинское воспитание!»— подытожил дискуссию житель Северной Осетии.