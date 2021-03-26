Волгоград, , 13:55 — REGNUM 120 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 26 марта — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии инфекцию подтвердили у 53 тысяч жителей. После лечения выписаны ещё 110 человек, скончались от осложнений пять женщин и один мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 53 040 случаев заболеваний COVID-19. В стационарах 2199 взрослых и 15 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1358 пациентов. Справились с заражением 50 752 человека.

От осложнений на фоне инфекции скончались ещё шесть пациентов. таким образом, в регионе зафиксировано 930 смертельных случаев СОVID-19.