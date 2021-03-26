Киев, , 13:52 — REGNUM Показатель госпитализации больных с коронавирусом в настоящий момент находится в пределах нормы только в четырех областях Украины, сообщила 26 марта пресс-служба украинского минздрава.

Сравнительно нормальной ситуация с госпитализацией является в украинской части Донбасса — (контролируемые Киевом территории бывших Донецкой и Луганской областей), а также в Кировоградской и Херсонской областях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во всех остальных регионах уровень госпитализации превышает норму, более всего в Винницкой области Украины, где он составляет 129,3 при норме в 60 на 100 тысяч населения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с заполненностью больничных коек и госпитализациями на Украине сейчас напряженная, и третья волна будет «намного тяжелее» для системы здравоохранения. Вместе с тем, он настаивает, что ведомство сознательно идет на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины, чтобы предотвратить проявления тяжелых состояний пациентов.

Напомним, что согласно официальным данным, за минувшие сутки коронавирус на Украине обнаружили у 18.132 человек — это наибольший результат за все время пандемии. При этом в целом по стране госпитализировали 4.826 человек, зафиксировано 326 летальных случаев.