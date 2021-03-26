Сосновский район, Челябинская область, , 13:52 — REGNUM В Челябинской области два жителя региона пойдут под суд за оборот почти 9 кг. наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Им вменяют покушение на сбыт. Следователи считают, что в октябре 2020 года они привезли на личном автотранспорте из Московской области и Удмуртии две партии наркосредств и разместили их в 16 тайниках на территории Свердловской области.

Задержаны они были в Сосновском районе Челябинской области. Скоро Сосновский райсуд рассмотрит дело против них по существу.