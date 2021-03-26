Москва, 26 марта 2021, 13:51 — REGNUM В настоящее время внимание к российской вакцине за рубежом растёт. Спрос на «Спутник V» весьма высок. Кроме того, наблюдается нарастающее число позитивных откликов о российском препарате от зарубежных официальных представителей. Об этом 26 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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С другой стороны, отметила дипломат, со стороны Евросоюза звучат и заявления, подобные тому, которое сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон об отсутствии необходимости в централизованных закупках Евросоюзом российского препарата «Спутник V».
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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают регистрации российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЕС. По её словам, на сегодня этот препарат сертифицировали 57 стран, закупает 21 страна, а некоторые готовы организовать у себя его выпуск.
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