Москва, , 13:51 — REGNUM В настоящее время внимание к российской вакцине за рубежом растёт. Спрос на «Спутник V» весьма высок. Кроме того, наблюдается нарастающее число позитивных откликов о российском препарате от зарубежных официальных представителей. Об этом 26 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

С другой стороны, отметила дипломат, со стороны Евросоюза звучат и заявления, подобные тому, которое сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон об отсутствии необходимости в централизованных закупках Евросоюзом российского препарата «Спутник V».

«Это политизированный подход, — подчеркнула директор департамента информации и печати МИД РФ. — Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к «Спутнику V» со стороны Еврокомиссии, а на самом деле отношение к собственным гражданам и к решению общепланетарной проблемы не скажется на темпах рассмотрения внесённой РФ заявки на регистрацию отечественной вакцины Европейским агентством лекарственных средств».

Читайте также: Россия ожидает завершения регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ и ЕС

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают регистрации российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЕС. По её словам, на сегодня этот препарат сертифицировали 57 стран, закупает 21 страна, а некоторые готовы организовать у себя его выпуск.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Германии высказались о российской вакцине «Спутник V»