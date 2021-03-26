Москва, , 13:47 — REGNUM Котировки нефти сейчас крайне нестабильны — движения на несколько процентов в день для них нормальны, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Фактор блокировки Суэцкого канала для них носит краткосрочный характер. И потому, что канал в любом случае будет разблокирован в течение нескольких недель, и потому, что есть возможность заместить часть поставок наращиванием прокачки нефти по трубопроводам и железной дороге, а танкеры пустить обходным маршрутом вокруг Африки.

Но даже на фоне влияния такого фактора спекулянтам не удается продавить цены к недавним максимумам в районе $70 за баррель. Слишком велики опасения в связи с новыми локдаунами в Европе, а также давление со стороны сланцевых поставщиков, для которых текущий уровень цен вполне комфортен.

Плюс, рост политических угроз снижает спрос на рисковые активы и поддерживает курс доллара. Так что дальнейшего подъема котировок ожидать не приходится — долгосрочно нефть остается в нисходящем тренде 2008 года.

Зато, как только Суэцкий канал разблокируют, мы, с высокой вероятностью, увидим мощную игру на понижение в котировках нефти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, остановка движения по Суэцкому каналу в Египте из-за котейнеровоза, севшего на мель, стала причиной подорожания нефти марки Brent на 5,13%.

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