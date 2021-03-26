Москва, , 13:58 — REGNUM К началу 2021 года долговая нагрузка (соотношение платежей по кредитам к доходам населения — прим. ИА REGNUM) граждан России выросла до рекордных 11,7%. Такие данные 26 марта привела глава департамента финансовой стабильности Центрального банка (ЦБ) России Елизавета Данилова на XXII Всероссийской банковской конференции.

«Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года», — уточнила представитель ЦБ.

По её оценке, у ипотечных заемщиков долговая нагрузка к 2021 году увеличилась до 1,9%, а по прочим кредитам — до 9,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросла долговая нагрузка по ипотеке и потребительским кредитам