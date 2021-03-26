Токио, , 13:47 — REGNUM Игра Marvel's Avengers получит новый «Режим патрулирования». Об этом 26 марта разработчики сообщили на Twitter-странице проекта.

Студия Crystal Dynamics пояснила, что геймеры смогут исследовать зону боевых действий, выполнять квесты и получать награды вне миссий. Разработчики отметили, что благодаря этому игроки смогут исследовать интересующие их локации и выполнять различные задания «на досуге».

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1375175658888851456

Ранее ИА REGNUM сообщило, что дополнение к Marvel's Avengers про приключения Человека-паука выйдет не раньше лета 2021 года. Руководитель Crystal Dynamics Скотт Амос подчеркнул, что оно будет доступно только владельцам версии игры для консолей PlayStation.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик игры Marvel's Avengers расстроил фанатов Человека-паука