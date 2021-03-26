Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM В ближайшее время поставки вакцины против коронавирусной инфекции станут более регулярными. При этом проблемы с получением второго компонента препарата в регионе нет. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Мы подошли к ситуации, когда поставки будут регулярные, когда они будут значительно больше, когда те, кто стоит в листе ожидания [прививки], будут совершенно по-другому отрабатываться. Мы сегодня имеем порядка 118 тысяч [доз вакцины], не менее 20 тысяч получим в ближайшее время, и сразу за ней может поступить ещё большая партия вакцины для того, чтобы её отдать в муниципальные образования», — отметил глава региона.

По словам Голубева, в период ожидания поставок возможна временная приостановка работы мобильных пунктов вакцинации. Однако проблемы с получением второй дозы вакцины в Ростовской области нет.

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