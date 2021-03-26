Будапешт, , 13:46 — REGNUM Из-за сложившейся в Венгрии непростой эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, власти страны не намерены ослаблять карантинные меры и собираются начать прививать от COVID-19 беременных женщин. Об этом 26 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters.

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Как уточнил глава венгерского правительства, беременные женщины будут проходить вакцинацию от COVID-19 с использованием препаратов американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

При этом действие карантинных мер в стране продлевается до 28 марта.

Отметим, на сегодняшний день в Венгрии выявлено за весь период пандемии свыше 614,6 тыс. носителей коронавируса при более чем 19,4 тыс. скончавшихся от нового заболевания.