Москва, , 13:44 — REGNUM В Кремле с позитивом относятся к информации о том, что спрос на марку дублёнки, в которую был одет президент РФ Владимир Путин в ходе своего недавнего визита в тайгу, резко повысился. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пример президента — он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем», — сказал Песков.

При этом он не смог ничего рассказать о марке дублёнки и о том, где она была приобретена главой государства: «Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать — там очень холодно».