Самара, , 13:48 — REGNUM 198 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 54 736 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе была констатирована смерть 1055 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа скончались десять таких пациентов: 67-летняя, 84-летняя женщины, 57-летний, 59-летний, 60-летний, 71-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 78-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы, 71-летняя женщина и 70-летний мужчина страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; 33-летнияя женщина страдала аутоиммунным заболеванием.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 51 441 человек, в том числе 217 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 марта в регионе за сутки выявили 200 новых носителей коронавируса.