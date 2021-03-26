Кишинёв, , 13:47 — REGNUM В Молдавии нельзя проводить в 2021 году досрочные выборы в парламент республики, так как в стране высокие темпы распространения коронавируса, кроме того, в бюджете на этот год не заложены расходы на выборы. Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале.

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Политик отметил, что в стране растёт количество смертей пациентов с COVID-19 в сутки. Накануне этот показатель достиг отметки «41», что является «рекордом» для Молдавии. В такой ситуации, как считает Додон, выборы проводить нельзя.

«Досрочные выборы не состоятся… В госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на досрочные выборы, — отметил лидер партии. — «Социалисты» не проголосуют за поправки в госбюджет для выделения средств на выборы, пока не обеспечим вакцинами граждан. Ни один депутат, ни один министр не проголосует за то, чтобы забрать деньги у врачей и медицины и направить их на избирательные фантазии президента страны».

Напомним, в Молдавии сложился политический кризис из-за противостояния президента страны Майи Санду и парламентского большинства. Санду ранее заявила, что планирует добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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