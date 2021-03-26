Сеул, , 13:45 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 32 466 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По состоянию на 00:00 26 марта первую дозу вакцины в стране получили 767 451 человек. Уровень вакцинации составил 1,48% населения страны.

Прививку препаратом AstraZeneca получили 707 481 человек, а препаратом Pfizer —59 970 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 494 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 100 276.

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