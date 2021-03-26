Санкт-Петербург, 26 марта 2021, 15:16 — REGNUM Большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» проекта 636.3 спустили на воду 26 марта на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. После достройки она станет третей субмариной данного класса для Тихоокеанского флота России (ТОФ). Следом за «Магаданом», в конце 2021 года, будет спущена на воду подлодка «Уфа». Затем в Петербурге построят еще два аналогичных корабля — все они уйдут на Дальний Восток, чтобы резко усилить стратегические возможности российских моряков-тихоокеанцев.

Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM

Контракт на строительство серии из шести подлодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок ВМФ России. Первые две лодки серии — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — переданы ВМФ России, соответственно 25 ноября 2019 года и 24 октября 2020 года.

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Винт дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3
Винт дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM

Подлодки «Магадан» и «Уфа» заложили в один день, 1 ноября 2019 года. Но первой, согласно производственным планам, была подготовлена к спуску на воду лодка, названная в честь города на далёкой Колыме. Спуск на воду четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года, сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочий ОАО «Адмиралтейские верфи»
Винт дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3
Рабочий ОАО «Адмиралтейские верфи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Винт дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный оркестр во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Военный оркестр во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Военный оркестр во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный оркестр во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM

После спуска на воду «Магадан» ждет достройка у причальной стенки, затем швартовные, заводские и государственные испытания. «Хочется заверить командование Военно-морского флота, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок», — заявил генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

Генеральный директор ОАО Адмиралтейские верфи Александр Бузаков
Генеральный директор ОАО Адмиралтейские верфи Александр Бузаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочие ОАО «Адмиралтейские верфи»
Рабочие ОАО «Адмиралтейские верфи»
Дарья Драй © ИА REGNUM

В свою очередь заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин подчеркнул, что после завершения строящейся серии на Тихоокеанском флоте появится полноценная бригада многоцелевых подводных лодок проекта 636.3, оснащенных самым современным ракетно-торпедным вооружением большой точности, мощности и дальности. «Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота будут успешно решать все поставленные перед ними задачи», — сказал замглавкома ВМФ.

Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин
Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игорь Мухаметшин и Александр Бузаков
Торжественная церемония спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Игорь Мухаметшин и Александр Бузаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественная церемония спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественная церемония спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что на Адмиралтейских верфях с августа 2010 по ноябрь 2016 года была построена серия подводных лодок проекта 636.6 для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ России по два корабля ежегодно.

Освящение во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Освящение во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота
Дарья Драй © ИА REGNUM
Капитан подлодки «Магадан» с иконой во время торжественной церемонии спуска на воду
Капитан подлодки «Магадан» с иконой во время торжественной церемонии спуска на воду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

Рабочий ОАО «Адмиралтейские верфи»
Рабочий ОАО «Адмиралтейские верфи»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют повышенную скрытность в море, новейшие инерциальный навигационный комплекс, автоматизированную информационно-управляющую систему, быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3
Дарья Драй © ИА REGNUM

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