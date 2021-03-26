Санкт-Петербург, 26 марта 2021, 15:16 — REGNUM Большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» проекта 636.3 спустили на воду 26 марта на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. После достройки она станет третей субмариной данного класса для Тихоокеанского флота России (ТОФ). Следом за «Магаданом», в конце 2021 года, будет спущена на воду подлодка «Уфа». Затем в Петербурге построят еще два аналогичных корабля — все они уйдут на Дальний Восток, чтобы резко усилить стратегические возможности российских моряков-тихоокеанцев.
Контракт на строительство серии из шести подлодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок ВМФ России. Первые две лодки серии — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — переданы ВМФ России, соответственно 25 ноября 2019 года и 24 октября 2020 года.
Подлодки «Магадан» и «Уфа» заложили в один день, 1 ноября 2019 года. Но первой, согласно производственным планам, была подготовлена к спуску на воду лодка, названная в честь города на далёкой Колыме. Спуск на воду четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года, сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».
После спуска на воду «Магадан» ждет достройка у причальной стенки, затем швартовные, заводские и государственные испытания. «Хочется заверить командование Военно-морского флота, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок», — заявил генеральный директор предприятия Александр Бузаков.
В свою очередь заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин подчеркнул, что после завершения строящейся серии на Тихоокеанском флоте появится полноценная бригада многоцелевых подводных лодок проекта 636.3, оснащенных самым современным ракетно-торпедным вооружением большой точности, мощности и дальности. «Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота будут успешно решать все поставленные перед ними задачи», — сказал замглавкома ВМФ.
Напомним, что на Адмиралтейских верфях с августа 2010 по ноябрь 2016 года была построена серия подводных лодок проекта 636.6 для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ России по два корабля ежегодно.
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.
Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют повышенную скрытность в море, новейшие инерциальный навигационный комплекс, автоматизированную информационно-управляющую систему, быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.
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