Бишкек, 26 марта 2021, 13:40 — REGNUM Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев объяснил, почему новые власти республики отпускают ранее задержанных чиновников-коррупционеров под домашний арест, пишет «Kaktus.media».
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По его словам, это происходит не потому, что подозреваемые в коррупции госслужащие откупаются от киргизских спецслужб многомиллионными выплатами.
«После возмещения ущерба их отпускаем, ведь каждого не сможем отправлять в тюрьму. У нас всего 70 мест, и если всех отправлять в СИЗО, то мест не будет совсем», — пояснил Ташиев.
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