Джакарта, , 13:39 — REGNUM Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто проинспектировал вакцинацию солдат ВМС Индонезии препаратом AstraZeneca, сообщает Kompas.

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Министерство здравоохранения Индонезии передало вооруженным силам страны 130 тысячдоз вакцины AstraZeneca.

В десяти провинциях Индонезии 130 тысяч военнослужащих получили вакцину. Для солдат, которые все еще проходят внешнюю службу, вакцинация будет проведена 29 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 заявил, что число случаев смерти из-за коронавируса в Индонезии за последние три месяца неуклонно снижалось.

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