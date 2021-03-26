Казань, , 13:43 — REGNUM В Татарии автопарк территориального управления Росгвардии пополнился 40 единицами автотранспорта. Торжественная церемония вручения ключей прошла с участием главы РТ Рустама Минниханова сегодня, 26 марта.

Половина транспорта приобретена в рамках республиканской программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием со специальными световыми и звуковыми сигналами, а также имеют соответствующую цветографическую окраску Росгвардии.

Мероприятие приурочили к пятилетию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 210-летию войск правопорядка России.

Глава республики поблагодарил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником и наградил отличившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года сотрудники Росгвардии выполнили на территории Сирии около 10 тыс. разных боевых задач. За этот период примерно 6 тыс. военнослужащих ведомства получили на территории арабской республики боевой опыт.

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