Киев, , 13:57 — REGNUM Украина демонстрирует неудовлетворительный темп реформ оборонной промышленности. Об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин 26 марта во время брифинга, сообщил телеграм-канал PavlovskyNews.

По её словам, представители государства в составе наблюдательного совета оборонного концерна «Укроборонпром» делают концерн менее привлекательным для инвесторов. Она также выступила за вхождение представителей бизнеса в набсовет «Укроборонпрома».

Квин отметила, что власти Украины пытаются реформировать оборонный сектор, однако пока что не достигли результатов на этом поприще. Представитель США также констатировала «остановку реформ» на Украине, заявив, что Вашингтон и дальше готов поддерживать страну на пути к евроатлантической интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Украина подпортила свою репутацию на рынке вооружений после нескольких случаев поставок некачественной продукции.

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