Белгород, 26 марта 2021, 13:38 — REGNUM Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети 26 марта раскритиковал уборку мусора на обочине трассы и «нашлёпки» ямочного ремонта. Глава региона напомнил, что главам муниципалитетов пора выходить на субботники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вячеслав Гладков пообещал 29 марта рассмотреть план проведения субботников в Белгородской области, потому что началась весна, а это время уборок и «акций добровольного служения региону».
Не устраивает врио губернатора и ямочный ремонт дорог — он не ожидал такого количества брака.
По поручению Вячеслава Гладкова контрольное управление на предстоящих выходных займётся выявлением примером некачественного ремонта ям и проверят уборку Корочанской трассы.