Белгород, , 13:38 — REGNUM Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети 26 марта раскритиковал уборку мусора на обочине трассы и «нашлёпки» ямочного ремонта. Глава региона напомнил, что главам муниципалитетов пора выходить на субботники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Гладков пообещал 29 марта рассмотреть план проведения субботников в Белгородской области, потому что началась весна, а это время уборок и «акций добровольного служения региону».

«Вчера, сопровождая делегацию из Калуги, проезжали по трассе в направлении к Корочанскому району. Всё завалено мусором: разделительная полоса, слева, справа. Поля завалены бумагой и пластиком. Мне реально было стыдно перед гостями. Также был неприятно удивлен тем, как у нас убирают подлесок и упавшие ветки. У меня нет объяснения тому, что видел. Так делать нельзя!», — возмутился Вячеслав Гладков.

Не устраивает врио губернатора и ямочный ремонт дорог — он не ожидал такого количества брака.

«Нужно соблюдать технологию! То, что я вижу сейчас, иначе как нашлёпками не назовёшь. Такое отношение к делу недопустимо! Поручил своему заместителю Евгению Глаголеву строго контролировать качество и отчитаться», — добавил врио.

По поручению Вячеслава Гладкова контрольное управление на предстоящих выходных займётся выявлением примером некачественного ремонта ям и проверят уборку Корочанской трассы.