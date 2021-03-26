Кыштым, Челябинская область, , 13:35 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме. Трагедия произошла утром 26 марта, сообщает региональное управление СКР.

Её дочь, а также 9-летний внук и 16-летняя внучка, были доставлены в больницы с отравлением продуктами горения и ожогами. Состояние пострадавших стабильное.

По факту смерти женщины и возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.