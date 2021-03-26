Бишкек, , 13:35 — REGNUM Все спорные участки границы согласовали представители правительственных комиссий Киргизии и Узбекистана по демаркации и делимитации границы. Об этом заявил председатель государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камычыбек Ташиев на пресс-конференции.

По его словам, стороны подписали договор о согласовании оставшихся 15% границы. Ни одна из сторон не получила преимуществ при согласовании, добавил Ташиев. «Все решения принимались по обоюдному согласию», — сказал глава ГКНБ.

Напомним, 24−25 марта в Ташкенте состоялась встречал членов правительственных комиссий Узбекистана и Киргизии по делимитации и демаркации границы. Протяженность совместной границы между двумя странами составляет 1,38 тыс. км.

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