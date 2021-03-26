Киев, , 13:35 — REGNUM На сегодняшний день уже очевидно, что действия, придуманные политтехнологами офиса президента Зеленского и повлекшие за собой санкции и закрытие оппозиционных телеканалов, не привели к желаемому результату, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» 26 марта политический эксперт Владимир Кацман.

Эксперт считает, что «желаемого результата» власть в итоге и не получит, поскольку её действия против оппозиции неправомерные.

«Такое положение дел показывает, что люди разочаровались. Президентская команда, партия «Слуга народа» должны понимать, что невыполнение своих обещаний и тот феномен украинской политики, когда оппозиционная сила становится главным радетелем тех обещаний, которые давала другая политическая сила, приводит к результату, имеющему обратное движение», — подчеркнул Кацман.

Он уверен в том, что на сегодняшний день Верховная Рада Украины не рассматривает законопроекты оппозиции исключительно по той причине, что боится оппозиционеров, поэтому и применяет к ней такие санкционно-репрессивные меры.

«А результат будет обратный. Мне лично каждый день поступает сотня звонков: где смотреть, как найти закрытые телеканалы (три главных оппозиционных телеканала Украины, закрытые властями страны в феврале, продолжают вещание на платформе YouTube — прим. ИА REGNUM), поскольку нечего смотреть. Покажите нам каналы, которые говорят правду, от которых можно услышать реальную картину сегодняшней жизни», — резюмировал Кацман.

ИА REGNUM напоминает, что Служба безопасности Украины продолжает досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации «Украинский выбор», подозревая их в содействии в 2014 году проведению референдума в Крыму. Сегодня стало известно, что троим участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял Виктор Медведчук, предъявили обвинение в государственной измене. Ранее сам Медведчук заявлял, что введение президентом Владимиром Зеленским санкций против оппозиционных телеканалов является абсолютно незаконным, поскольку по законодательству санкции могут применяться государством в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, но не граждан Украины.