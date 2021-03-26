Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Поклонник Animal Crossing: New Horizons воссоздал в игре штат США Мичиган. Об этом 26 марта сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit Maybeiam-Maybeimnot опубликовал на платформе серию «фотографий», сделанных в игре. Примечательно то, что он оформил их в виде туристической брошюры.

Многие посетители форума отметили, что энтузиаст явно потратил много времени на создание карты. Некоторые также написали в комментариях, что, увидев скриншоты, ощутили тоску по дому.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Animal Crossing: New Horizons вошла в топ-3 рейтинга самых обсуждаемых видеоигр в Twitter. Игра уступила Genshin Impact и Apex Legends.

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