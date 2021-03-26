Москва, , 13:33 — REGNUM Ситуация с блокировкой Суэцкого канала из-за котейнеровоза, Ever Given севшего на мель подстегнёт инфляцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Разблокировка Суэцкого канала займет не менее недели. Ряд экспертов говорит о двух неделях или даже месяце. Каждый час задержки судов с товарами в Суэцком канале обходится мировой торговле примерно в $400 млн выручки, подсчитала судоходная компания Lloyd’s List.

Сейчас в пробке из-за севшего на мель контейнеровоза в канале скопились больше 230 судов. Стоимость товаров, которые следуют в западном направлении, за день составляет $5,1 млрд, в восточном — $4,5 млрд.

Многие компании продолжают бороться с перегруженностью цепочек поставок и задержками, вызванными пандемией. Нет никаких сомнений в том, что задержки распространятся по всей цепочке поставок и вызовут дополнительные проблемы и рост цен.

Доставка контейнеров из Китая в Европу подорожала в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Учитывая масштабы трафика через Суэцкий канал, это вполне может спровоцировать рост инфляции.

Прежде всего, это коснется главного торгового партнера России — Европы, что естественно скажется и на темпах инфляции в самой Российской Федерации.

Что можно сделать в данном контексте? Только укреплять рубль. Более резко повышать ключевую ставку и отказаться от покупок валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила.

В выигрыше будут акционеры нефтяных компаний и казна. Рост цен на нефть на фоне слабого рубля принесет им дополнительные доходы и дивиденды», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, севший на мель контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, заблокировал большое количество судов с общей стоимостью нефти более 400 млн долларов.

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