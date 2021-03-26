Москва, 26 марта, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Проблему Косово не удаётся урегулировать, а вопрос об ответственности НАТО за бомбардировки бывшей Югославии остаётся открытым до сих пор. Таковы итоги вооружённой операции альянса, проводившейся больше 20 лет назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Бомбардировка Югославии

По её словам, больше 20 лет назад на Балканах произошла трагедия, последствия которой ощущаются до сих пор. Так, хронически пробуксовывает урегулирование проблемы Косово, так как беззаконие и самоуправство не решают ни одну из задач, а только усугубляют ситуацию.

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и конкретной стране, остается открытым», — сказала Захарова в связи с очередной годовщиной начала бомбардировок Югославии силами НАТО 24 марта 1999 года.

Именно тогда, добавила она, в международных отношениях началась подмена легитимных механизмов фактически циничным произволом. Его прикрывала фальшь о якобы гуманитарной катастрофе в Сербском автономном крае Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1999 году силы НАТО на протяжении 78 дней бомбили Югославию, объясняя это «предотвращением геноцида албанского населения в Косово». По сербским данным, жертвами бомбардировок стали до 4 тыс. человек, материальный ущерб составил до $100 млрд.