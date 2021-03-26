Новая Земля, 26 марта 2021, 13:32 — REGNUM На архипелаге Новая Земля (Архангельская область) обнаружен подвид норвежского лемминга, изолированного 90 тысяч лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики УрО РАН.
Ранее ученые полагали, что на Новой Земле обитают только сибирский и копытный лемминги. Популяция норвежского лемминга была обнаружена в ходе экспедиций в район полярной станции Малые Кармакулы и в губе Безымянная (западное побережье острова). Генетический анализ подтвердил, что описанный подвид норвежского лемминга на данный момент — единственное животное-эндемик, обитающее исключительно на территории Архангельской области.
Находка ученых изменила представление об ареале норвежского лемминга, но и подтверждает гипотезу о том, что обитатели Новой Земли появились на архипелаге не 10 тысяч лет назад, а гораздо раньше.
По словам учёного, последнее валдайское оледенение Восточно-Европейской равнины (18−20 тысяч лет назад) не затронуло Новую Землю в катастрофических масштабах. Раз на архипелаге уцелели популяции леммингов, шмелей и гольцов, следовательно, значительная его территория была свободна ото льда.