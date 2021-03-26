Новая Земля, , 13:32 — REGNUM На архипелаге Новая Земля (Архангельская область) обнаружен подвид норвежского лемминга, изолированного 90 тысяч лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики УрО РАН.

Ранее ученые полагали, что на Новой Земле обитают только сибирский и копытный лемминги. Популяция норвежского лемминга была обнаружена в ходе экспедиций в район полярной станции Малые Кармакулы и в губе Безымянная (западное побережье острова). Генетический анализ подтвердил, что описанный подвид норвежского лемминга на данный момент — единственное животное-эндемик, обитающее исключительно на территории Архангельской области.

Находка ученых изменила представление об ареале норвежского лемминга, но и подтверждает гипотезу о том, что обитатели Новой Земли появились на архипелаге не 10 тысяч лет назад, а гораздо раньше.

«Ранее на Новой Земле был обнаружен ледниковый шмель, который не обитает на материке. Шмелям для жизни необходимы цветущие растения. Значит, на Новой Земле была соответствующая флора. Второе подтверждение нашей гипотезы — обнаруженный подвид лемминга, который сформировался, обособился и эволюционировал во время изоляции на протяжении 90 тысяч лет. Кроме того, в горных озёрах Новой Земли мы обнаружили арктического гольца — рыбу с некоторыми генетическими особенностями. Его популяции заблокированы в этих озёрах», — рассказал директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов .

По словам учёного, последнее валдайское оледенение Восточно-Европейской равнины (18−20 тысяч лет назад) не затронуло Новую Землю в катастрофических масштабах. Раз на архипелаге уцелели популяции леммингов, шмелей и гольцов, следовательно, значительная его территория была свободна ото льда.