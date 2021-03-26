Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Свердловской области выявлено ещё 133 носителя вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 25 марта 2021 года в регионе зафиксировали коронавирус у 137 человек, а 24 марта — у 140. В области с начала пандемии зарегистрировано 81 827 случаев заражения.

За минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Екатеринбурга (54 человека), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта 2021 года в регионе отменят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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