Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen выведет на авторынок США пассажирский электрофургон ID. Buzz в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На европейском рынке ID. Buzz будет продаваться в двух версиях: пассажирской и коммерческой. Коммерческая версия получит как короткую, так и длинную колёсную базу. На авторынке США новинка будет продаваться только в пассажирской версии с длинной колесной базой.

Ожидается, что модель в базовой комплектации будет иметь задний привод. Эта версия получит 200-сильный мотор. Более дорогая комплектация получит полный привод и мотор мощностью 300 л. с.

Собирать ID. Buzz будут в немецком городе Ганновер, где изготавливаются роскошные электровнедорожники для различных суббрендов Volkswagen Group.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen представит на российском авторынке 110-сильную модель Polo в спецверсии Football Edition, которая приурочена к предстоящему чемпионату Европы по футболу.

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