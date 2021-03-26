Москва, , 13:37 — REGNUM Сделанные заявления главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Россия — это «опасный сосед» для сообщества, являются глупостью. Об этом 26 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия — «опасный сосед», — это глупость», — сказала она.

Также Захарова отметила, что Москва считает такого рода сравнения и выражения недопустимыми.

«Мы неоднократно это комментировали на уровне руководства нашей страны. Мы предлагали Евросоюзу сменить обвинительный тон, быть реалистичными, видеть собственные проблемы, не пытаться собственные проблемы минимизировать за счет некоей мифологизации агрессивной роли России», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские санкции против ряда российских компаний и СМИ противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений.