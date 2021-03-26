Бишкек, , 13:28 — REGNUM В последние месяцы жители Киргизии всё чаще жалуются на продолжающийся рост цен на продовольствие и отсутствие денег на приобретение самых необходимых продуктов питания, пишет «Kaktus.media».

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В результате многие киргизстанцы вынуждены были отказаться от покупки мяса и сахара, и теперь питаются только макаронами. Причем при нынешних ценах на растительное масло у них нет возможности даже обжарить эту лапшу.

Как итог на интернет-площадках бесплатных объявлений стало появляться все больше размещенных жителями республики постов об обмене старой одежды и обуви, игрушек, бывшей в употреблении мелкой бытовой техники и других вещей на растительное масло, муку и картофель.

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