26 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Как относятся союзники и противники Байдена к новому президенту США? Ждали ли они его пресс-конференции, чтобы понять, о чем он думает? Или, может быть, они уже сбросили его со счетов как неспособного на решительные шаги, как недостаточно «бешеного» по сравнению с Трампом?

Никита Третьяков, , 15:19 — REGNUM Президентству Джо Байдена исполнилось два месяца, и пора подводить первые итоги. Это понял и сам Байден и решил впервые за эти месяцы созвать персональную пресс-конференцию.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

После краткого самовосхваления, посвященного успехам в вакцинации населения от COVID-19, началось основное шоу. В течение часа выбираемые главой Белого дома по заранее пронумерованному списку корреспонденты задавали президенту мягкие и аккуратные вопросы на острые и тревожащие темы и получали пространные, но схожие по структуре ответы. Вот типичный обмен репликами сотрудника «свободных СМИ» и «лидера свободного мира»:

Корреспондент: «Господин президент, Вы неоднократно заявляли, что сейчас для мигрантов не время прибывать на южную границу США, но этот посыл не слышат, все же они видят в Вас высокоморального и достойного человека, который не отправит их детей обратно… что вы предпринимаете для разрешения сложной ситуации на границе?»

Байден: «Наверное, я должен быть польщен тем, что они прибывают на границу из-за того, что я хороший парень… на самом деле ничего не изменилось, это происходит каждый год… администрация Трампа сделала всё только хуже… фокус внимания нашей администрации до сих пор был на принятии закона о помощи гражданам в связи с пандемией, а вот теперь мы займемся другими приоритетными задачами… всё станет намного лучше уже в самое ближайшее время».

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Из этой череды направленных исключительно на внутренние проблемы и задаваемых в надежде на новые оптимистические увещевания вопросов выбивались лишь чрезвычайно скромные вопросы о внешней политике. Всего их было три: когда США выведут войска из Афганистана, что Байден собирается предпринять в связи с предпринятыми Северной Кореей новыми пусками баллистических ракет и какова его позиция в отношения Китая?

И здесь ответы Байдена разительно отличались — они были еще менее конкретными, но содержали больше стратегического мышления, чем все высказывания, связанные с решением внутриполитических проблем.

Что касается Афганистана, то вину за неисполнимость установленного срока вывода войск до 1 мая Байден возложил на Трампа, но всё же подтвердил приверженность самой идее ухода из Афганистана и даже уточнил, что он не представляет себе такое развитие событий, при котором американские солдаты всё еще будут находиться в этой центральноазиатской стране в 2022 году.

Что касается Северной Кореи, тут его заявление было удивительным и даже сенсационным: в ответ на вопрос, что же он собирается предпринять по поводу ракетных пусков, явившихся резким нарушением трехлетнего статус-кво, Байден, нисколько не сомневаясь, решительно заявил, что «эти пуски являются нарушением резолюции ООН номер 1718 и мы проводим консультации с союзниками и партнерами, в случае, если они [КНДР] решатся на эскалацию, последует ответ, но я также готов к дипломатическому подходу на условиях денуклеаризации как конечной цели». Таким образом, становится понятно, что сами пуски Байден как эскалацию не рассматривает и ответом его администрации будут тщательные консультации и предложение диалога.

Китай — единственная внешнеполитическая тема, говоря о которой Байден зримо отошел от сценария выступления и позволил себе говорить пространно и открыто. Он похвастался перед журналистами тем, что хорошо знает Си Цзиньпина по своей прошлой работе в Белом доме, и охарактеризовал его как человека «без единой капли демократии в крови, но очень-очень умного». Более того, по мнению Байдена, Си Цзиньпин, «как и Путин, думает, что автократия — это путь для будущих демократий, которые не смогут функционировать в бесконечно сложном мире», а президент США рассматривает нынешний момент в истории как эпохальную борьбу демократии и автократии за доминирование и признание наиболее эффективным устройством общества. Говоря о стремлении Китая к лидерству в экономике и других областях, Байден твердо заявил: «Этого не произойдет, пока я на посту».

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

Что же касается средств, которыми администрация Байдена собирается сдерживать развитие Китая, то здесь президент США выделил три направления действий. Во-первых, США будут наращивать инвестиции в науку и инновации и постараются довести суммарный их уровень до 2% ВВП с текущего показателя в 0,7%, а также будут настаивать на соблюдении Китаем всех правил международного сотрудничества и торговли. Во-вторых, Байден собирается «восстановить» отношения с союзниками и обеспечить твердость своего политико-экономического блока, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в-третьих, Америка как демократическая страна, высоко ценящая права человека, не будет закрывать глаза на нарушения этих прав в Китае и будет всегда ставить это на вид КНР и доводить это до сведения мировой общественности.

Вот и все конкретные шаги, вот и все внешнеполитические позиции, которые озвучил Джо Байден на долгожданной первой пресс-конференции. Ни слова про Иран, полслова про Путина, которого буквально несколько дней назад Байден де-факто назвал «убийцей». Ни слова о положении Великобритании или об отношениях с Германией.

Что же союзники и противники Байдена? Ждали ли они его пресс-конференции, чтобы понять, о чём он думает? Или, может быть, они уже сбросили его со счетов как неспособного на решительные шаги, как недостаточно «бешеного» по сравнению с Трампом? Все факты указывают на последнее. Вот лишь несколько ключевых фактов:

Иран с приходом Байдена в Белый дом начал открыто заявлять о возобновлении обогащения урана, а также демонстрировать обширные арсеналы ракетных вооружений. На заявление Байдена о готовности к возвращению в СВПД, так называемую «иранскую ядерную сделку» времен Обамы, при условии, что иранцы первыми вернутся к исполнению всех положений соглашения, в Тегеране ответили зеркально, сказав, что будут делать всё, что захотят, пока США и их союзники не начнут исполнять все условия сделки, и, таким образом, умышленно завели переговоры в тупик, из которого Байдену не выйти, не потеряв лица.

Подписание ядерного соглашения. Лозанна. 2015 Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

КНДР запустила новые баллистические ракеты под носом у японской ПРО, нисколько не страшась ответа, — и тут же получила из уст Байдена приглашение к переговорам и угрозу «консультациями с союзниками». Нет никаких сомнений, что при таком грозном противнике и противоречащие санкциям ООН грузоперевозки в и из КНДР тоже вскоре возобновятся.

Китай при Байдене открыто вводит санкции против европейских и британских союзников Штатов, слишком резко высказывавшихся о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, запрещает вещание BBC и позволяет себе прямо и резко отвечать на демарши американцев на дипломатических встречах. И тоже, похоже, не очень боится американского орла.

Даже Великобритания, давний союзник Штатов, запустила новую стратегическую инициативу под названием ни много ни мало «Глобальная Британия», подразумевающую усиление влияния Туманного Альбиона по всей планете и уж точно никак не вписывающуюся в роль скромного младшего партнера США.

Итак, в то время как Байден старается излучать достоинство и цивилизованность, так импонирующую его согражданам, вне США его воспринимают как сдержанного, предсказуемого и нерешительного — три качества, которых точно не наблюдали у Трампа. Причём в этой оценке Байдена сходится всё — и геополитические противники, и давние союзники, и даже десятки тысяч беженцев из стран Латинской Америки. Похоже, консенсус в том, что «бешеную собаку» в Белом доме сменил «бумажный тигр».