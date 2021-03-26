Пальма-де-Майорка, Испания, , 13:27 — REGNUM В праздничные дни Пасхи над Балеарскими островами будут летать четыре беспилотника службы экстренной помощи, вертолет гражданской гвардии и еще один вертолет национальной полиции. Их цель — быть «глазами» полицейских и дополнить с высоты работу по контролю ограничений, чтобы остановить распространение COVID-19, пишет издание La Última Hora.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

На Балеарских островах есть четыре беспилотника с оптическими и инфракрасными камерами из подразделения по чрезвычайным операциям, которые будут отвечать за мониторинг возможных скоплений людей в общественных местах, таких как пляжи и горы. Контроль будет осуществляться в сотрудничестве с национальной полицией, гражданской гвардией и местной полицией, которые также будут следить с помощью дрона ночного видения, чтобы в эти дни не проводились незаконные вечеринки.

В случае беспилотных летательных аппаратов будут соблюдаться действующие правила, в которых указывается высота, на которой они могут летать при любых обстоятельствах и не летать над жилыми районами. Контроль по воздуху осуществляется на протяжении всей пандемии, и, как ожидается, операция будет аналогична предыдущим.

В случае обнаружения нарушений правил будет уведомлена местная полиция, которая будет выезжать на место происшествия и, при необходимости, открывать расследование.

Следует помнить, что штрафы за несоблюдение мер могут составлять от 60 до 600 000 евро в зависимости от их серьезности.