Москва, 26 марта 2021, 13:27 — REGNUM Введение новых санкций в отношении России из-за ситуации с отбывающим срок в исправительной колонии блогером Алексеем Навальным, который пожаловался на ухудшение своего здоровья, стало бы полным абсурдом. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Канада ввела санкции против девяти граждан России из-за Навального
Официальный представитель Кремля указал на то, что санкционные устремления оппонентов Москвы «приобретают всё большее постоянство». При этом отметил, что «санкции — это не то, что нужно ожидать, а то, к чему нужно быть готовым».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Канада вслед за США, Великобританией и ЕС ввела санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах.
Ранее по теме: Постпред РФ назвал новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.
Читайте ранее в этом сюжете: ФСИН рассказала о состоянии здоровья Навального