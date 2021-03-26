Москва, , 13:27 — REGNUM Введение новых санкций в отношении России из-за ситуации с отбывающим срок в исправительной колонии блогером Алексеем Навальным, который пожаловался на ухудшение своего здоровья, стало бы полным абсурдом. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля указал на то, что санкционные устремления оппонентов Москвы «приобретают всё большее постоянство». При этом отметил, что «санкции — это не то, что нужно ожидать, а то, к чему нужно быть готовым».

«Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключённых, осужденных были бы полным абсурдом», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Канада вслед за США, Великобританией и ЕС ввела санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах.

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Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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