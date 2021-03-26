Москва, , 13:27 — REGNUM Россия адекватно ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море. Об этом 26 марта заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Ответ, как вы знаете, традиционный: адекватно», — сказала представитель министерства. По её словам, североатлантический альянс должен искать угрозы не в России.

Захарова считает, что к числу реальных вызовов и угроз относится пандемия, экономическая нестабильность и проблемы западного мира, в том числе расизм, национализм и дискриминация.

Ранее Мария Захарова призвала страны ЕС не политизировать проблематику в сфере прав человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черном море провели совместные учения корабли Грузии и НАТО