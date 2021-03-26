Киев, , 13:26 — REGNUM Депутаты Европарламента от Франции, на которых власти Украины наложили санкции за поездку в Крым, считают их незаконными.

Соответствующее заявление депутатов опубликовало 26 марта украинское издание «Европейская правда».

Отмечается, что попавшие под санкции депутаты собираются пожаловаться на такие действия, в первую очередь, президенту Европарламента. Они считают, что санкции со стороны Киева похожи на «давление на парламентариев, действующих в рамках своего мандата».

«Право парламентариев свободно формировать свое мнение относительно ситуаций, с которыми они имеют дело, является ключевым принципом любого демократического парламента. Это включает и свободу передвижения для депутатов и отказ от любого принуждения», — заявляют депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против нескольких французских евродепутатов, которые посетили Крым.