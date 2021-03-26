Самара, , 13:30 — REGNUM Руководителя фирмы осудили за нарушение правил безопасности при проведении работ, в результате чего погибли двое рабочих в Тольятти. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что в сентябре 2018 года рабочие производили сварочные работы рядом с бочками, в которых находилось топливо. В какой-то момент произошло воспламенение. В результате двое рабочих получили не совместимые с жизнью травмы.

Трагедия произошла из-за того, что обвиняемый руководитель ООО «Новые технологии асфальта» не создал безопасные условия труда при производстве сварочных работ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на пять лет условно, с испытательным сроком на четыре года.

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