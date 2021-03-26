Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:29 — REGNUM Ракетные провокации Пхеньяна нежелательны на фоне усилий по возобновлению переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Данное заявление главы государства было обнародовано 26 марта в ходе церемонии по случаю Дня обороны Жёлтого моря, состоявшейся на территории штаба второго флота в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо.

«Люди обеспокоены ракетными пусками Пхеньяна, которые состоялись в тот момент, когда КНДР, Южная Корея и США должны работать над возобновлением диалога», — отметил южнокорейский президент.

Глава государства подчеркнул, что южнокорейская сторона сохраняет твёрдую готовность бороться с любыми провокациями. В своём выступлении Мун Чжэ Ин также напомнил, что Южная Корея обладает «ракетным потенциалом мирового класса» и способна защитить себя, соблюдая при этом принципы денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент акцентировал внимание на том, что защита Жёлтого моря — предмет гордости Южной Кореи, добавив, что ни один солдат не был ранен или убит в этом районе за последние четыре года.