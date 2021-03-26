Октябрьский район, Ростовская область, , 13:25 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 26 марта.

Тело ребёнка с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из частных домов села Алексеевка (Октябрьский район) 24 марта. Предположительно, ранение получено из охотничьего ружья «Сайга 12с», которое было обнаружено на месте происшествия. Также изъяты два патрона и одна стреляная гильза.

В рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнего» допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.