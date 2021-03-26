Киев, , 13:26 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 45% опрошенных, не доверяют — 52%. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 26 марта на официальном сайте организации.

Вслед за Зеленским идут: Юлия Тимошенко — 30% доверяют, 67% не доверяют, Пётр Порошенко — 25% доверия против 73% недоверия и Юрий Бойко — 23% против 59%.

В случае внеочередных президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать в первом туре 24,7% определившихся, за Порошенко — 13,9%, а за Бойко — 12,6%.

В случае внеочередных парламентских выборов в Раду могут пройти шесть партий: «Слуга народа» — 20,8% тех, кто намерен голосовать, «Европейская солидарность» — 15%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,8%, «Батькивщина» — 12,4%, партия «Сила и честь» — 5% и партия «Украинская стратегия Гройсмана» — 5%. Остальные партии не преодолевают минимальный проходной барьер.

Напомним, ранее украинский политический эксперт Александра Решмедилова рассказала, что на Украине рейтинги политиков и политических партий не отображают, а формируют общественное мнение.

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