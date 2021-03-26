Москва, , 13:23 — REGNUM График ближайших поездок президента России Владимира Путина по регионам страны прорабатывается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом уже есть наработки по некоторым региональным поездкам в следующем месяце (апреле)», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что после завершения цикла вакцинации, после которого должно пройти какое-то время для формирования иммунитета, будет расширяться география поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо. По его словам, близкие российского лидера привились ещё раньше, чем сам Путин.

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