Москва, , 13:20 — REGNUM Кремль не будет давать ответную реакцию на заявления супруги осуждённого блогера касательно его условий содержания в тюрьме и состояния здоровья. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ», — сказал Песков.

Он вновь повторил, что в условиях, когда блогер «является осужденным и заключенным в колонии», адресатом для соответствующих обращений является ФСИН.