Ярославль, 26 марта 2021, 13:19 — REGNUM Проспект Дзержинского в Ярославле соединят с Тутаевским шоссе до 2025 года. Такими планами с жителями города поделилась глава Дзержинского района города Екатерина Мусинова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
26 марта Мусинова провела прямой эфир в Инстаграм, в ходе которого ответила на вопросы жителей. Один из них спросил, почему закрыли парковку за Дзержинским рынком.
Напомним, ранее планы по строительству нового участка проспекта связывались с возможным строительством аквапарка в Дзержинском районе. Но ни дорога, ни аквапарк так и не были построены.
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