Ярославль, , 13:19 — REGNUM Проспект Дзержинского в Ярославле соединят с Тутаевским шоссе до 2025 года. Такими планами с жителями города поделилась глава Дзержинского района города Екатерина Мусинова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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26 марта Мусинова провела прямой эфир в Инстаграм, в ходе которого ответила на вопросы жителей. Один из них спросил, почему закрыли парковку за Дзержинским рынком.

«В настоящий момент данный участок от улицы Пионерская до улицы Блюхера рассматривается под строительство проспекта Дзержинского. Проект будет разрабатываться в 2023 году, то есть мы ожидаем, что до 2025 года, как минимум, у нас будет идти проспект Дзержинского до Тутаевского шоссе, как это было изначально по градостроительному плану», — рассказала Мусинова.

Напомним, ранее планы по строительству нового участка проспекта связывались с возможным строительством аквапарка в Дзержинском районе. Но ни дорога, ни аквапарк так и не были построены.

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